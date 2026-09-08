Kastamonu'da aronya hasadı yapıldı

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde aronya hasadı gerçekleştirildi.

İlçede uzun süredir atıl olan 80 dekar tarım arazisini kiralayarak 2021 yılında aronya fidanı diken Ercümet Oğuz, ilk hasadı yaptı.

Oğuz, AA muhabirine, geçen yıl ülke genelinde yaşanan don nedeniyle hasat yapamadıklarını söyledi.

Bahçelerinin Küre Dağları Milli Parkı içinde olduğunu aktaran Oğuz, "Küre Dağları Milli Parkı'nın şöyle bir özelliği var. Türkiye'deki tek Panpark sertifikasına sahip bir yer. Dünyadaki ise 9 noktadan biri. Burası, sanayiden, fabrikalardan uzak bir nokta. Coğrafi yapımız itibariyle endüstriyel tarıma da müsait olmadığı için tüm, pestisit, fungusit gibi sağlığa zararlı tarım ilaçlarından tamamıyla uzak bir şekilde yetişiyor. Yaklaşık 50 yıldır işlenmemiş bakir topraklarda aronyamızı yetiştirdik." dedi.

Oğuz, aronyanın sağlık açısından faydalı bir ürün olarak bilindiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA