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Kastamonu'da Aranan 8 Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da Aranan 8 Hükümlü Yakalandı
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Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucunda yakalandı. Hükümlüler, çeşitli suçlardan 1 yıl ile 8 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Haklarında "kumar oynatma", "yaralama", "taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olmak", "hırsızlık" suçlarından 1 yıl ile 8 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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