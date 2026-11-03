Kastamonu'da aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuna yönelik çalışmada 4 şüphelinin üzerini ve ikametlerini aradı. Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ve 27 fişek ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da ruhsatsız silahlarla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Bu kapsamda 4 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca şarjörü ve 27 tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA