Kastamonu'da çöken ahırın enkazı altında kalan kadın ağır yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Fatma Demir ağır yaralandı. AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hayvan kurtarma çalışmaları sürüyor.

Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde Zeki Demir'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan Zeki Demir'in eşi Fatma Demir, ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Fatma Demir, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin göçük altında kalan küçük ve büyükbaş hayvanları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
