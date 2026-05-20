Kastamonu'da çöken ahırın enkazında kalan kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Fatma Demir (63) ağır yaralı olarak kurtarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Olayda 1 büyükbaş ve 93 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde Zeki Demir'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Zeki Demir'in eşi Fatma Demir (63) enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Fatma Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göçüğün meydana geldiği ahırda 8 büyükbaş ile 205 küçükbaş olduğu öğrenildi. Enkazda kalan 1 büyükbaş ile 93 küçükbaş telef oldu.

Köy sakinlerinden Bayram İnce, gazetecilere, Zeki Demir'in akrabası olduğunu belirterek, "Yaralıyı çıkardık. Hayvanların ölüsünü, sağlamını çıkardık. Bir buzağı ölmüş, gerisini kurtardık. Ahır üç katlı ahşap bina. Çürüdüğü için göçmüş. 50'den fazla küçükbaş hayvan telef oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
