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Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

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Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 479 polis adayı, düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu. Vali ve okul müdürü, mezunlara başarılar diledi.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 479 polis adayı, diplomalarını törenle teslim aldı.

Gazi Stadı'nda düzenlenen Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu 23. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, mezun olan polis memurlarına görevlerinde başarı diledi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan polislerin önemli bir sorumluluğu yüklendiklerini ifade eden Dallı, şunları söyledi:

"Taşıyacağınız üniformayla devletimizin vakarını, milletimizin güvenini ve hukukun üstünlüğünü temsil edeceksiniz. Sizlerden beklentimiz, görevinizi yerine getirirken adaletten, vicdandan ve hukuktan asla ayrılmamanızdır. Türk Polis Teşkilatımız, köklü geçmişi, güçlü kurumsal yapısı ve fedakar mensuplarıyla vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin en önemli teminatlarından biridir. Sizler de bu büyük ailenin yeni üyeleri olarak devletimize ve milletimize en iyi şekilde hizmet edeceksiniz. Görev yapacağınız her yerde vatandaşlarımıza güven veren, suçla mücadelede kararlı, kamu düzeninin korunmasında özverili ve örnek bir duruş sergileyeceğinize yürekten inanıyorum."

Ailelere de teşekkür eden Dallı, mezunların bu başarıya ulaşmasında en büyük payın fedakarlık gösteren ailelere ait olduğunu belirterek, tüm aileleri tebrik etti.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Yüksel de 479 polis adayının mezun olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu tören sadece bir mezuniyet töreni değil, aynı zamanda bir yemin, bir görev ve millete hizmet sözüdür. Evlatlarımız zorlu eğitim süreçleri boyunca yalnızca akademik bilgiyle değil, ahlaki değerler, disiplin anlayışı ve sorumluluk bilinciyle de donatıldılar. Artık onlar sadece birer öğrenci değil, milletimizin huzuru, güvenliği ve geleceği için görev yapacak Türk polisleridir. Bu vesileyle ailelerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Büyük emeklerle yetiştirip büyüttüğünüz evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Onların bu kutsal mesleğe adım atmalarındaki en büyük pay sizlere aittir. Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri ile diplomaları verildi, duanın ardından tören geçişi düzenlendi.

Program, mezunların aileleriyle kucaklaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
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