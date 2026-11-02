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Kastamonu'da 4 katlı binanın 3. katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Kastamonu'da 4 katlı binanın 3. katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Kastamonu'nun Topçuoğlu Mahallesi Kuyumcular Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kastamonu'da 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Topçuoğlu Mahallesi Kuyumcular Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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