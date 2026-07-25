Kastamonu'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Seyit K. (24) idaresindeki 57 ABN 502 plakalı kamyonet, Sinop- Kastamonu kara yolu Taşköprü ilçesine bağlı Alamabatak köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden H.D. (54) yönetimindeki 34 DH 1417 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüjü aşarak karşı şeride geçti ve Kastamonu istikametine seyreden Sait Y'nin (24) kullandığı 06 BFA 803 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Sait Y, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Seyit K, Semih Y. (23), Onur Y. (27), Zafer K. (32) ve Engin Samet K. (18) sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA