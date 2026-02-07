Kastamonu'da emniyet ve jandarmanın 2025 yılı trafik verileri paylaşıldı

Kastamonu'da 2025 yılı içinde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin öldüğü, 2 bin 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahalarında maddi hasarlı ve yaralamalı 2 bin 448 trafik kazası meydana geldiği, kazalarda 2 bin 15 kişinin yaralandığı, 28 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, trafik uygulamalarında 886 bin 42 taşıt ile 31 bin 868 motosikletin denetlenerek 995 sürücü belgesinin geri alındığı, 1535 araç ile 987 motosikletin trafikten men edildiği aktarıldı.

Eğitim faaliyetleri kapsamında ise 8 bin 132 trafik dedektifleri eğitimi düzenlendiği, 12 bin 123 kişiye sürücü eğitimi, 1226 kişiye yaya eğitimi, çocuk trafik eğitim parkında ise 2 bin 25 kişiye eğitim verildiği aktarıldı.