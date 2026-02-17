Kastamonu'daki hastanelerde 2025'te 2 milyon 687 bin hasta muayene edildi

Kastamonu'da geçen yıl kamu hastanelerinde 2 milyon 687 bin 580 hastanın muayene edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğünün 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Geçen yıl kamu hastanelerinde 968 bin 528 randevulu, 938 bin 575 randevusuz hasta muayene edildiği, 106 bin 82 hastanın da randevusuna gitmediği aktarılan açıklamada, acil servisteki muayene sayısının ise 780 bin 477 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımda 5 bin 374 hastanın tedavisinin yapıldığı, diyaliz ünitelerinde de 45 bin 452 seans gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, evde sağlık hizmetlerinde çerçevesinde takibi yapılan 14 bin 797 kişiye de 33 bin 197 kez ziyarette bulunulduğu vurgulandı.

Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde toplam muayene sayısının 251 bin 646 kişi olurken, burada 9 bin 740 kanal, 41 bin 314 dolgu, 31 bin 233 diş protez tedavisi, 22 bin 325 kaplama diş tedavisi, 999 implant tedavisi uygulandığı anlatılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinde 97 bin 918 çağrı karşılayan acil servis ekibinin vaka müdahale sayısının 51 bin 247 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.