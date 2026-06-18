Kastamonu'da özel gereksinimli bireylerin askerlik hayali gerçek oldu

Kastamonu'da temsili askerlik yapan 20 özel gereksinimli birey yemin etti.

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü üyeleri, sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla özel gereksinimli bireyleri evlerinden aldı.

Türk bayraklarıyla süslenen araçlarla İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Komutanlığına getirilen özel gereksinimli bireyler ve aileleri, davul çalınarak karşılandı.

Jandarma tarafından askeri üniformaları giydirilerek botları bağlanan özel gereksinimli bireyler, davul zurna eşliğinde bir süre oynadı.

Ardından temsili askerlik yapan özel gereksinimli bireyler ant içti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, törende yaptığı konuşmada, yemin eden özel gereksinimli bireyleri kutladı.

Burada yapacağı konuşmanın aynısının normal askerlik törenlerinde de yapıldığını belirten Uz, "Çünkü bu askerlerimizin normal askerimizden hiç farkı yok. Her Türk gencinin askerlik yükümlülüğü vardır. Bu gençlerimiz de aynı şekilde buradalar. Özel bireylerimiz bizim misafirimiz oldu ve askerliğini yaptılar." dedi.

Uz, "Değerli anne ve babalarımız, askerlerimizin kardeşleri ve akrabaları, askerlerimizin yaptığı yemin herkese hayırlı olsun. Yemin eden askerlerimiz, unutmayın ki sizler bayrak, vatan ve cumhuriyete sadakat uğrunda yemin ettiniz. Yemininizi unutmayın, gerektiğinde bayrak, vatan ve cumhuriyet uğrunda seve seve canınızı vereceğinizi burada beyan ettiniz. Siz de gerektiğinde her Türk genci gibi vatanı savunmak için elinizden geleni yapacaksınız, buna inancımız tamdır. Birkaç saatlik, bir günlük eğitim gibi görünüyor ama bunun altında büyük bir hazırlık var. Bu hazırlığı yapan komutanlarına da teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Programın sonunda Uz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zeynep Demir, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından özel gereksinimli bireylere terhis belgeleri verildi.