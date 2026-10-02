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Kastamonu'da 2 kişiyi silahla yaralayan güvenlik görevlisinin davası ertelendi

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Kastamonu Şeker Fabrikası'nda iki mesai arkadaşını silahla yaralayan güvenlik görevlisinin duruşması görüldü. Mahkeme, olayın yaşandığı kuruma müzekkere yazıp idari tahkikat dosyasının gönderilmesini istedi ve duruşmayı erteledi.

Kastamonu'da iş yerinde mesai arkadaşlarını silahla yaralayan güvenlik görevlisinin yargılanmasına devam edildi.???????

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklu yargılanan A.Y. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık A.Y, savunmasında, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı kuruma müzekkere yazılmasını ve idari tahkikat dosyasının mahkemeye gönderilmesini istedi, ardından duruşmayı erteledi.

Kastamonu-Sinop kara yolu Bük köyü mevkisinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikası'nda 7 Temmuz 2025'te özel güvenlik görevlileri A.E, S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıkmış, A.Y. yanında bulunan silahla A.E. ve S.D'yi yaralamıştı. Gözaltına alınan A.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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