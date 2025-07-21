Kastamonu'da 2 Bin 100 Kınalı Keklik Doğaya Salındı

Kastamonu'da 2 Bin 100 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
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Kastamonu'da doğa koruma çalışmalarında 2 bin 100 kınalı keklik, Seydiler ilçesinin kırsal kesiminde doğaya bırakıldı. Kekliklerin ekosistem dengesi ve kene ile mücadeledeki önemi vurgulandı.

Kastamonu'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 2 bin 100 kınalı keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Seydiler ilçesinin kırsal kesiminde kınalı keklikler, doğaya bırakıldı.

Salınan keklikler ile ekosistemin korunması hedefleniyor.

Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, programda yaptığı açıklamada, Seydiler ilçesinin yanında kent merkezi ile İhsangazi ve Hönönü ilçelerinde belirlenen köylerde 2 bin 100 adet kınalı kekliğin doğaya salındığını söyledi.

Kekliklerin kene ile mücadeledeki önemine değinen Atılkan, "Kene ile mücadelede keklikler çok ciddi popülasyon kontrol yapıyor. Amacımız sadece kene mücadelesi değil, ekosistemi korumak." dedi.

Kekliklerin insan eliyle yetiştirildiğine dikkati çeken Atılkan, "Bu hayvanlar tabiatta yetişmedi. Dolayısıyla bunlar insanlardan kaçmıyor. Kaçmadığı için de avcıların çok kolay hedefi olabiliyor. Buraları ciddi manada korumalıyız. Bunların ikinci kuşağı yabanileşecek. Korumak lazım, bölgeye avcıların girmemesi lazım." ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt ise yaban hayatını destekleme ve doğal dengeyi koruma çalışmaları kapsamında kekliklerin doğaya salındığını belirtti.

Kastamonu'nun 7 bölgesinde kekliklerin doğaya salındığını ifade eden Bozkurt, "Ekosistemin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla bu faaliyetleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzce yapmaktayız. Amacımız burada ekosistemin bütünlüğünü sağlamak ve doğadaki dengeyi korumak, keklik popülasyonunu arttırmaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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