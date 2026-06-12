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Kastamonu'da "cinsel istismar" suçundan yargılanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis cezası

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Kastamonu'da 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve duruşma sonrası tutuklandı.

Kastamonu'da, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuksuz yargılanan S.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık S.D, duruşmadaki son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 9 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık, açıklanan hükmün ardından tutuklandı.

Kastamonu'da 7 Ocak'ta 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.D, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanık hakkında daha sonra "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder
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