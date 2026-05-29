Haberler

Kastamonu'da "asırlık bayram pilavı" geleneği yaşatılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen asırlık bayram pilavı geleneği kapsamında 1250 kilogram pirinç ve 650 kilogram etle 130 kazanda pişirilen etli pilav vatandaşlara ikram edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 134 yıldır sürdürülen "asırlık bayram pilavı" etkinliğinde katılımcılara 130 kazan etli pilav ikram edildi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bozkurt Meydanı'nda düzenlenen programda, 1250 kilogram pirinç ve 650 kilogram et kullanılarak 130 kazanda yapılan etli pilav, belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik yaklaşık 3 saat sürdü.

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, burada yaptığı konuşmada, ilçe sakinlerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Geçmişten bugüne kadar atalarımızdan bize miras kalan geleneksel pilav şölenimize hoş geldiniz. Gelecek nesillere bu geleneğimizi aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vatandaşlar etkinlik sırasında davul zurna ekibine eşlik ederek eğlendi.

Etkinliğe, Kaymakam İsmail Koçdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Utku Eren, AK Parti Kastamonu ve Bozkurt teşkilatı, il genel meclisi ve ilçe meclisi üyeleri ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Halil Demir
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi

İstanbul'dan çıkmak zor ama dönüşü ayrı dert! Çile erken başladı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı

Törene damga vuran an!