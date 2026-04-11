Kastamonu'da 10 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri otobüs 10 araç karıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Seydiler ilçesi yakınlarında aniden bastıran kar yağışı nedeniyle biri otobüs 10 araç çarpıştı.

Kazada, otobüste hafif hasar oluşurken diğer araçlarda bulunan M.Ç.K, Y. A, K.A.K, M.K, H.Ç. ve K.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazaya karışan araçlardan birinin Ağlı Belediye Başkanı Bülent Ergin'in makam aracı olduğu, Ergin'in kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
