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Kastamonu Cide'de NARVAS ve asayiş denetiminde 690 kişinin GBT sorgusu yapıldı

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Kastamonu Cide'de NARVAS ve asayiş denetiminde 690 kişinin GBT sorgusu yapıldı
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Kastamonu Cide'de polis ekiplerince asayiş ve NARVAS uygulaması gerçekleştirildi. Denetimde 690 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 109 araçtan 7'sine cezai işlem uygulandı; 24 umuma açık iş yeri ile metruk yapı kontrol edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve NARVAS uygulaması gerçekleştirildi.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde 690 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetlenen 109 araçtan 7'sine çeşitli kural ihallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.

Çalışmalarda 24 umuma açık iş yeri ile metruk yapı da kontrol edildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin huzuru için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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