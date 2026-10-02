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Kastamonu Çatalzeytin'de su içmeye inen 3 karaca cep telefonuyla kaydedildi

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Akçay Deresi'ne su içmeye inen 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Su içtikten sonra bir süre bölgede gezinen karacalar, ardından ormanın içine girerek gözden kayboldu.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dere kenarına inen 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akçay Deresi'ne su içmeye inen karacalar, su içtikten sonra bir süre bölgede gezindi.

Karacalar, daha sonra ormanın içerisine girerek gözden kayboldu.

Karacalar, bu sırada dere kenarında bulunan Hikmet Aydın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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