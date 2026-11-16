Kastamonu Bozkurt'ta sonbahar renkleri ormanlarda dronla görüntülendi

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sonbaharın renk tonlarına bürünen ormanlarda güzel görüntüler oluştu.

İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Ambarcılar ile Bayramgazi köyleri arasındaki ormanlık alanlardaki ağaçlarda mevsimin son günlerinde sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonları yoğunlaştı.

Ağaçların bazıları yapraklarını döküp kışı beklerken bölgenin bitki örtüsünü oluşturan kestane, kayın, meşe ve gürgen gibi farklı türlerdeki ağaçlarda çeşitli renklerin hakim olması doğada renk gösterisine dönüştü.

Ormanların arasından uzayıp giden köy yolları ve güzergahtaki akarsuların da yağışlarla debilerinin artması farklı güzellikleri ortaya çıkardı.

Zaman zaman sisle buluşan manzaralar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA