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Bozkurt'ta bir dairede çıkan yangın hasara yol açtı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Sınarcık TOKİ konutlarında bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Sınarcık TOKİ konutlarında bulunan bir apartmandaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil Demir
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