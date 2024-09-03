Kastamonu Belediyesi Süt Kuzusu Projesi'ni Tanıttı

Kastamonu Belediyesi tarafından, "Süt Kuzusu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, ilk etapta 190 haneye süt dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Kastamonu'da süte ulaşamayan bir çocuğun bile kalmasını istemediklerini anlatan Baltacı, "Hiç kimse yuvamız Kastamonu'da kendisini yalnız hissetmesin istiyoruz. Bir diğer amacımız da şu; hepimize ait olan belediyenin kaynaklarını yine bize emanet edilen yetkiyle bu şehir ve halkımız için harcamak istiyoruz. Bu şehrin kaynaklarını en başta çocuklar, gençler ve kadınların hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Süt içmenin çocukların hakkı olduğunu vurgulayan Baltacı, "Diğer bütün projelerimizi hayata geçireceğiz ama bu proje bizim için kıymetli. Bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek, bir anneye umut olabilirsek ne mutlu bize. Çocuklar için yapılan bu proje diyebilirim ki bizim için en önemli ve en hayati projelerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, süt dağıtımı yapılacak araçlarla fotoğraf çektirdi.