Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Belediyesi Süt Kuzusu Projesi'ni Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen proje tanıtım toplantısında, ilk etapta 190 haneye süt dağıtımı gerçekleştirileceği açıklandı. Belediye Başkanı Hasan Baltacı, projenin çocuklar için önemli ve hayati bir proje olduğunu belirtti.

Kastamonu Belediyesi tarafından, "Süt Kuzusu Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında, ilk etapta 190 haneye süt dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Kastamonu'da süte ulaşamayan bir çocuğun bile kalmasını istemediklerini anlatan Baltacı, "Hiç kimse yuvamız Kastamonu'da kendisini yalnız hissetmesin istiyoruz. Bir diğer amacımız da şu; hepimize ait olan belediyenin kaynaklarını yine bize emanet edilen yetkiyle bu şehir ve halkımız için harcamak istiyoruz. Bu şehrin kaynaklarını en başta çocuklar, gençler ve kadınların hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

Süt içmenin çocukların hakkı olduğunu vurgulayan Baltacı, "Diğer bütün projelerimizi hayata geçireceğiz ama bu proje bizim için kıymetli. Bir çocuğun yüzünü güldürebilirsek, bir anneye umut olabilirsek ne mutlu bize. Çocuklar için yapılan bu proje diyebilirim ki bizim için en önemli ve en hayati projelerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, süt dağıtımı yapılacak araçlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Belediyesi Hasan Baltacı kastamonu Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

 Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

Narin'in tutuklanan amcasının arabasındaki izlerle ilgili çarpıcı iddia

 Bahçelievler'deki silahlı saldırılarla ilgili 11 kişi tutuklandı

Bahçelievler'deki silahlı saldırılarla ilgili 11 kişi tutuklandı
Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı

Cihantimur ailesinin hazırlattığı raporda ölen Murat Aci yüzde 75 kusurlu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024-25! Fenerbahçe UEFA kadrosunda kimler var? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var? Sisi Türkiye'ye neden geliyor? Casemiro kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Sisi Türkiye'ye ne zaman gelecek? Canfeza ne demek? Canfeza isminin anlamı Bir Gece Masalı Kürşat kim? Kürşat gerçekte kim? Bir Gece Masalı Mahir kim? Mahir gerçekte kim? Bir Gece Masalı Canfeza kim? Canfeza gerçekte kim?
title