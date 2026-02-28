Kastamonu'da ramazan etkinliği düzenlendi
Kastamonu Belediyesi, Kuzeykent Mahallesi'nde düzenlediği ramazan etkinliğinde Hacivat-Karagöz, sihirbaz ve ateşbaz gösterileriyle renkli anlar yaşattı. Etkinlik çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.
Kuzeykent Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde iftar programının ardından kurulan stantta düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz, sihirbaz, meddah, orta oyunları, ateşbaz gösterisi yapıldı.
Etkinlik çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Baltacı da katıldı.
Kaynak: AA / Vural Akkirpi