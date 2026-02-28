Haberler

Kastamonu'da ramazan etkinliği düzenlendi

Kastamonu'da ramazan etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu Belediyesi, Kuzeykent Mahallesi'nde düzenlediği ramazan etkinliğinde Hacivat-Karagöz, sihirbaz ve ateşbaz gösterileriyle renkli anlar yaşattı. Etkinlik çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Kastamonu Belediyesi tarafından ramazan etkinliği gerçekleştirildi.

Kuzeykent Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde iftar programının ardından kurulan stantta düzenlenen etkinlikte Hacivat-Karagöz, sihirbaz, meddah, orta oyunları, ateşbaz gösterisi yapıldı.

Etkinlik çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Baltacı da katıldı.

Kaynak: AA / Vural Akkirpi
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Yeni açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran'a saldırılara Devlet Bahçeli'den ilk tepki: Saldırı terör devleti İsrail tarafından yapıldı

Saldırılarla ilgili ilk açıklamasını yaptı! Hedefinde o ülke var
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Bir puan kaybı daha! Amedspor'un ilk 2 hayali zora girdi

Şampiyonluk hedefleyen Amedspor'un beli doğrulmuyor