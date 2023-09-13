Kastamonu Belediye Başkanı'nın Makam Aracı Kaza Yaptı

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun içerisinde bulunduğu makam aracı, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunun çift yaralandı.

Kaza, Ankara-Kastamonu karayolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da içerisinde bulunduğu Mehmet U. idaresindeki 37 BA 403 plakalı makam aracı ile aynı yönde seyir halindeyken aniden manevra yapan Şerafettin Kubal yönetimindeki 06 BN 1444 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla attı.

Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Şerafettin Kubal (62) ile eşi Şerif Kubal (64) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU