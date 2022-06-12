KASTAMONU - Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü kapanış töreni - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü kapanış töreni

AA - Özgür Alantor - Güncel
 - Güncelleme:

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt' un konuşması Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması Çanakkale türkülerinin seslendirildiği konserden görüntüler Kurtuluş savaşı konulu tiyatro gösterisinden görüntüler KASTAMONU - Atatürk...

Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt' un konuşması

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması

Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması

Çanakkale türkülerinin seslendirildiği konserden görüntüler

Kurtuluş savaşı konulu tiyatro gösterisinden görüntüler KASTAMONU - Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün kapanış töreni.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Milletvekili Metin Çelik Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title