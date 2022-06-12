KASTAMONU - Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü kapanış töreni - Haberler

KASTAMONU - Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü kapanış töreni Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt' un konuşması Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması Çanakkale türkülerinin seslendirildiği konserden görüntüler Kurtuluş savaşı konulu tiyatro gösterisinden görüntüler KASTAMONU - Atatürk... Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt' un konuşması Ak Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşması Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın konuşması Çanakkale türkülerinin seslendirildiği konserden görüntüler Kurtuluş savaşı konulu tiyatro gösterisinden görüntüler KASTAMONU - Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün kapanış töreni. AA / Özgür Alantor - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Milletvekili Metin Çelik Kastamonu Güncel Haberler

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