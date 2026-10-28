Kastamonu Araç'ta inşaatta çalışan işçi, üzerine demir düşünce öldü

Kastamonu Araç'ta inşaatta çalışan işçi, üzerine demir düşünce öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Belkavak köyünde inşaatta çalışan bir işçinin üzerine demir düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle köye sevk edilen sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde inşaatta çalışırken üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Belkavak köyünde inşaatta çalışan Dursun Güçükçapraz'ın üzerine demir düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Güçükçapraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA