Kastamomu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının etkili olduğu alanlardaki bazı tarım arazileri zarar gördü.