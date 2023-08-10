Kastamomu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının etkili olduğu alanlardaki bazı tarım arazileri zarar gördü.
Kastamomu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kodla" uyararak kuvvetli sağanak tahmininde bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
Daday, Azdavay, Doğanyurt, Araç ilçesine bağlı bazı köylerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışının etkili olduğu alanlardaki bazı tarım arazileri zarar gördü. Aniden bastıran dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntüledi.