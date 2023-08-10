Üye Girişi
Haberler

Kastamomu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Güncel Haberler

Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının etkili olduğu alanlardaki bazı tarım arazileri zarar gördü.

Kastamomu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış ile birlikte ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kastamonu'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kodla" uyararak kuvvetli sağanak tahmininde bulunduğu Kastamonu'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Daday, Azdavay, Doğanyurt, Araç ilçesine bağlı bazı köylerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışının etkili olduğu alanlardaki bazı tarım arazileri zarar gördü. Aniden bastıran dolu yağışını vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serkan Yılmaz - Güncel

Kastamonu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title