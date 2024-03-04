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KASMEK Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Yeşilçam Film Müzikleri Konseri

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Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yeşilçam Film Müzikleri Konseri düzenlendi. 35 kişiden oluşan koro, 23 eser seslendirdi ve dinleyenleri maziye götürdü. Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, koroyu tebrik etti ve konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kastamonu Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları (KASMEK) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yeşilçam Film Müzikleri Konseri verildi.

Kuzeykent Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Sait Demir şefliğinde 35 kişiden oluşan koro, 23 eser seslendirdi.

Koronun seslendirdiği Yeşilçam besteleri dinleyenleri maziye götürdü. Vatandaşlar şarkılara eşlik ederek koroyu alkışladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu yaptığı konuşmada, koroyu tebrik etti.

KASMEK'in önemine değinen Vidinlioğlu, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Program Vidinlioğlu'nun koro şefi Sait Demir'e plaket vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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