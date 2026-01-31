Haberler

Tokat'ta kasksız motosikletle drift yapan sürücüye 59 bin 463 lira ceza

Tokat'ta kasksız motosikletle drift yapan sürücüye 59 bin 463 lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kasksız motosikletle drift yapan sürücüye toplam 59 bin 463 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kasksız halde motosikletle drift atan sürücüye toplam 59 bin 463 lira ceza kesildi ve ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Orhan Gazi Caddesi Yıldırım Beyazıt Köprüsü'nde meydana geldi. Kasksız sürücüsü, köprü önünde motosikletiyle drift yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Motosikletle drift atan kişinin M.F.A. olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye 'Drift atmak'tan 58 bin 217 lira, 'Kasksız motosiklet kullanmak'tan da 1246 lira olmak üzere toplam 59 bin 463 lira ceza kesildi. Motosikleti trafikten menedilen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın! Fabrika adeta küle döndü

İstanbul'da büyük yangın! Koca fabrika adeta küle döndü
Ziynetleri çalmak için eve giren hırsız 120. kez yakalandı

Ziynet hırsızı kadınlar yakalandı! Asıl şok emniyette ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Trafikteki uçan tekmelerin bedeli ağır oldu

Uçan tekmelerin bedeli ağır oldu
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı

Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsondan milyonlar çıktı