Kırgızistan'da 65 yaşındaki adam 18 metre derinliğindeki kuyuda 16 gün mahsur kaldı

Kırgızistan'da 65 yaşındaki bir adam, bahçesindeki 18 metre derinliğindeki kuyuda 16 gün mahsur kaldıktan sonra çocuklar tarafından duyularak kurtarıldı. Kırık merdiven yüzünden kuyudan çıkamayan adam, su içerek hayatta kalmayı başardı.

16 GÜN BOYUNCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Kırgızistan'da 65 yaşındaki bir adam, bahçesindeki kuyuda günlerce mahsur kaldı. Batken bölgesinde yaşayan 65 yaşındaki bir adam, 22 Mart'ta evine gelen su akışını kontrol etmek amacıyla bahçesindeki 18 metre derinliğindeki kuyuya indi. Kuyuya inerken her zaman kullandığı merdivenin kırılması sonucu kuyudan çıkamayan adam, yardım çağrılarını günlerce kimseye duyuramadı.

SESİNİ ÇOCUKLAR DUYDU

Su içerek tam 16 gün boyunca hayatta kalan adam, bahçeye oynamaya gelen çocukların kendisini duyması sonrası arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşlı adamın, uzun süre aç kaldığı için oldukça halsiz olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
