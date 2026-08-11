Engelli Yaşlı Adam Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde yüzünü kaskla gizleyen Adnan Yalçın (44) tarafından darbedildikten 17 gün sonra hayatını kaybeden ortopedik engelli Hasan Hüseyin Belen (80), toprağa verildi.

Olay, 24 Temmuz'da ilçenin Koyuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Adnan Yalçın, evinin bahçesinde sandalyede oturan ortopedik engelli Hasan Hüseyin Belen'i bilinmeyen nedenle darbetti. Kendisini savunamayan Belen, yere yığıldı. Saldırgan kaçarken, gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Hüseyin Belen, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

OPERASYONLA YAKALANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile çevredeki iş yerlerine ait 114 güvenlik kamerasından elde edilen yaklaşık 380 saatlik görüntüyü inceledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saklandığı adreste gözaltına alınan Adnan Yalçın, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanede 17 gün tedavi gören Hasan Hüseyin Belen, dün hayatını kaybetti. Belen'in cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Koyuncu Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı