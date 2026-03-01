Haberler

Emekli imam hatip Yağcıoğlu vefatının birinci yılında Büyük Çamlıca Camisi'nde anıldı

Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu'nun vefatının birinci yılı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde anma programı düzenlendi. Panel, kermes ve konserle zenginleştirilen etkinlikte yardımlar Gazze'ye gönderildi.

Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneğince, Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu'nun vefatının birinci yılı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde anma programı düzenlendi.

Alucralı Kasım Yağcıoğlu Hoca'nın (Kasım Baba) vefatının birinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen anma programı kapsamında, caminin konferans salonunda "Bir Ömrün İzleri" isimli panel gerçekleştirildi.

Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Levent Uçkan'ın açılışını yaptığı panelde, Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Kazım Hacımeyliç, Prof. Dr. Abdürrezzak Tek, Prof. Dr. Mehmet Özturan ve Sinan Cihan, Yağcıoğlu'nun hayatını ve kişiliğini anlattı.

Dernek görevlilerince katılımcılara sandviç, hurma ve sudan oluşan iftariyelikler dağıtıldı.

Gazze yararına kermesin de gerçekleştirildiği anma programı çerçevesinde toplanan yardımlar, Diyanet Vakfı Üsküdar Şubesi'ne teslim edildi.

Enderun usulü teravih namazı kılınmasının ardından, Kur'an-ı Kerim hatimlerinin de duası yapıldı.

Anma programı, Prof. Dr. Mehmet Öncel yönetimindeki topluluğun verdiği "Tasavvuf Musikisi" konseriyle sona erdi.

Programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada program kapsamında açılışı yapılan "Altın Harfler: 114 Mushaf Tek Kelam" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazan boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
