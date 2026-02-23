Haberler

Emekli imam hatip Yağcıoğlu vefatının birinci yılında Büyük Çamlıca Camisi'nde anılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneği, emekli imam hatip Kasım Yağcıoğlu’nun vefatının birinci yılı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde geniş katılımlı bir anma programı düzenleyecek. Programda iftariyelik dağıtımı, teravih namazı, hatim duası ve Gazze yararına kermes yer alacak.

Çağırgan İlim Kültür ve Eğitim Derneğince, Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu'nun vefatının birinci yılı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nde anma programı düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Büyük Çamlıca Camisi, 28 Şubat Cumartesi günü on binlerce İstanbulluyu manevi programda bir araya getirecek.

Alucralı Kasım Yağcıoğlu Hoca'nın (Kasım Baba) vefatının birinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek programda, katılımcılara iftariyelik dağıtımı yapılacak, Enderun usulü teravih namazı kılınacak, hatim duası, sergi ve Gazze yararına kermes gerçekleştirilecek.

Dernek tarafından organize edilen anma programı, sadece dua gecesi değil, aynı zamanda kültür sanat buluşması niteliği taşıyor.

Dernek Başkanı Levent Uçkan, "Altın Harfler: 114 Mushaf Tek Kelam" sergisinin, Büyük Çamlıca Camisi'nde ramazan boyunca ziyaretçilerle buluşacağını belirtti.

Kermesin geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek

Program kapsamında cami avlusunda kurulacak kermesin tüm geliri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Ailelerin çocuklarıyla katılabileceği etkinlikte, minikler için özel aktiviteler de planlandı.

Gecenin manevi mimarisi ise Osmanlı geleneği Enderun usulü teravih namazıyla şekillenecek.

Namazın ardından okunacak binlerce hatmin duasına, on binlerce el aynı anda semaya kalkacak.

Gecenin finalinde ise Prof. Dr. Mehmet Öncel yönetimindeki topluluk, izleyenlere gönülleri mest edecek Tasavvuf Musikisi konseri sunacak.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu!
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler