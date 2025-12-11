Haberler

Kasımda yağışlar hem normalin hem de geçen yılın altında kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de bu yıl kasım ayı yağışları, normal değerlerin yüzde 43, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 39 azalırken, bazı bölgelerde ciddi kuraklık gözlemlendi. Karadeniz bölgesi, son 15 yılın en düşük yağışını aldı.

Türkiye'de bu yılın kasım yağışları, normaline göre yüzde 43, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Kasım Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, 1991-2020 dönemi uzun yıllar kasım ayı ortalama yağış miktarı metrekareye 58,3 kilogram olarak hesaplandı.

Geçen yıl kasımda, metrekareye 54,8 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemdeki yağış miktarı ise 33,4 kilogramda kaldı. Yağışlarda normaline göre yüzde 43, geçen yıl kasım ayına göre ise yüzde 39 azalma yaşandı.

Yağışlar, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kesimleriyle Sivas çevrelerinde yüzde 40'tan fazla arttı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.

Türkiye genelinde tüm bölgeler normalleri altında yağış aldı. Yağışlarda, normaline göre en fazla azalma gösteren bölge yüzde 59 ile Karadeniz oldu.

Kasım ayı yağışlarında Karadeniz Bölgesi'nde son 15, Akdeniz Bölgesi'nde ise son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Artvin ve Rize'de son 65 yılın en düşük kasım ayı yağışı

İl geneli yağışlarda Balıkesir, Çanakkale, Hakkari ve Sivas normalin üzerinde yağış aldı, diğer tüm illerde kasım ayı yağışları normallerin altında kaldı.

Rize'de metrekareye düşen yağış, normali olan 178,9 kilogramın aksine bu ay yalnızca 10,4 kilogramda kalarak belirgin bir düşüş gösterdi.

Sivas'ta son 13 yılın en yüksek kasım ayı yağışı görüldü, Artvin ve Rize son 65 yılın en düşük yağışını aldı.

Bu yıl kasım ayında en az yağış Iğdır'da kaydedildi, normaline göre en büyük azalma yüzde 97 ile Artvin'de görüldü.

Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı 1991-2020 ortalamasında 8,4 gün iken, kasımda ortalama 5,2 gün oldu.

Kasımda yağışlı gün sayısı, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Antalya çevrelerinde 10-15 gün aralığında gerçekleşti, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde ise 1 güne kadar düştü.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler

NATO alarma geçti! Putin'in bir sonraki hedefini açık açık verdiler
MasterChef'in yıldızı Tahsin Küçük evinde ölümden döndü

MasterChef'in yıldızı evinde ölümden döndü
Trabzonspor'un Oulai'den istediği bonservis bedeli belli oldu

Trabzon tarihi bir bonservis istiyor! Satılırsa bir oda dolusu para
Bostancı'da 6 bin TL kira veren kiracının talebi, ev sahibini şoke etti

Kiracının evi boşaltmak için istediği para ev sahibini şoke etti
Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

Tutuklanan tek kadının ifadesi: Mehmet Akif'le 2 yıl sevgiliydik
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?

Taraftarlar şokta! Icardi 5.5 yıl sonra geri mi dönüyor?
İş yeri açma yönetmeliği değişti; geciktirilen ruhsatta bakanlık devreye girecek

Ruhsatta bunu yaparsanız, bakanlık devreye girecek
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
title