Kasım 2020'de kurulan Liaoning Sualtı Robot Merkezi 10'dan fazla model geliştirdi

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DALİAN, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki Dalian Denizcilik Üniversitesi bünyesinde yer alan Liaoning Sualtı Robot Mühendisliği Araştırma Merkezi, Kasım 2020'de kuruldu.

Deniz çiftçiliği ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi önemli ulusal ihtiyaçları karşılayan merkez, deniz ürünleri avcılığı ve deniz tabanındaki ekolojik ortamın araştırılması gibi alanlarda araştırmalar yapıyor.

40'tan fazla ulusal düzeydeki projeyi üstlenen merkez, bugüne kadar 10'dan fazla sualtı robotu modelini bağımsız olarak geliştirdi. Araştırma sonuçlarının birçoğu, deniz ortamı keşiflerinin yanı sıra deniz ürünleri avcılığı, denizaltı kablo denetimi ve açık deniz platformlarının sökülmesi gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua