Haberler

Kasım 2020'de kurulan Liaoning Sualtı Robot Merkezi 10'dan fazla model geliştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasım 2020'de kurulan Liaoning Sualtı Robot Merkezi 10'dan fazla model geliştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Dalian kentindeki Liaoning Sualtı Robot Mühendisliği Araştırma Merkezi, Kasım 2020'de kuruldu. Merkez, 40'tan fazla ulusal proje üstlenip 10'dan fazla sualtı robotu modeli geliştirdi; sonuçları deniz ortamı keşfi ve deniz ürünleri avcılığında kullanılıyor.

DALİAN, 2 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian kentindeki Dalian Denizcilik Üniversitesi bünyesinde yer alan Liaoning Sualtı Robot Mühendisliği Araştırma Merkezi, Kasım 2020'de kuruldu.

Deniz çiftçiliği ve deniz kaynaklarının geliştirilmesi gibi önemli ulusal ihtiyaçları karşılayan merkez, deniz ürünleri avcılığı ve deniz tabanındaki ekolojik ortamın araştırılması gibi alanlarda araştırmalar yapıyor.

40'tan fazla ulusal düzeydeki projeyi üstlenen merkez, bugüne kadar 10'dan fazla sualtı robotu modelini bağımsız olarak geliştirdi. Araştırma sonuçlarının birçoğu, deniz ortamı keşiflerinin yanı sıra deniz ürünleri avcılığı, denizaltı kablo denetimi ve açık deniz platformlarının sökülmesi gibi çeşitli alanlarda yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Yasin Kol gözaltına alındı, Kocaelispor cephesinden zehir zemberek açıklamalar geldi

Son düdükle gözaltına alındı! Eski defterler bir bir ortaya saçıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü

Sevgilisinin evinde oturuyordu, kapıya geleni görünce olanlar oldu
Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti

Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! İşte yeni imajı
Okul kantinlerinde skandal! Çocuklara satacaklardı, ekipler el koydu

Okul kantinlerinde skandal! Çocuklara satacaklardı, ekipler el koydu
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava

Soruşturma tamamlandı! Eski bakanın sır ölümüne 3 ayrı dava
Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış

Kapısında kuyruk oluşan ünlü pideci, at ve eşek eti kullanmış
Tek tekerde 302 km hızı sosyal medyada paylaştı! Pendik'teki sürücüye 331 bin lira ceza

Tek tekerde 302 km'yi paylaştı! Ceza tutarı dudak uçuklattı
Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen 310 santimlik eser ele geçirildi! Altın yaldızla işlenmiş

Evinden 3 metrelik altın yaldızlı tomar çıktı! Tevrat olabilir