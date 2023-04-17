KASIKTAN GİRİLEREK AORT KAPAĞI DEĞİŞTİRİLDİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Ahmet Bulut'un aşırı kireçlenme teşhisi konulan aort kapağı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kapalı şekilde kasıktaki damardan girilerek değiştirildi.Gazipaşa ilçesinde yaşayan Ahmet Bulut'a, göğüs ağrısı ve nefes alma güçlüğü şikayetiyle başvurduğu Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aort kapakçığında aşırı kireçlenme tanısı konuldu. Kapalı şekilde kasıktaki damardan girilerek aort kapakçığı değişen Ahmet Bulut, 2 gün kontrol altını tutulduktan sonra sağlıklı şekilde taburcu edildi.

'BÖLGEMİZDE İLK KEZ BU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİK'

Hastanenin kardiyoloji doktoru öğretim üyesi Dr. Göksel Dağaşan, Ahmet Bey nefes darlığı şikayetiyle kliniğimize başvuran bir hastamızdı. Yaptığımız tetkikler sonucunda aort kapağının ileri derecede kireçlendiğini fark ettik. Sonrasında diğer doktor arkadaşlarla aldığımız karar sonrasında yaşının ileri olması neticesinde hastamızın ileri derece kireçlenmiş kalp kapağını kapalı bir yöntemle kasıktan değiştirmeye karar verdik. Hastamızı işleme aldık. Başarılı şekilde aort kapağını değiştirdik. Değişim sonrası hastamızda nefes darlığı tamamen geriledi. Böbreklerde bozukluklar vardı onlar dahi düzelmeye başladı. Bu tip operasyonlar ülkemizde birçok merkezde yapılmakta. Biz bölgemizde ilk kez bu operasyonu gerçekleştirdik. Hastamıza katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Ahmet amcamızın nefesi rahatladı. O mutlu oldu, bizler de mutlu olduk bu süreçte dedi.Ahmet Bulut da Şu anda çok iyi oldum. Nefes alamazdım. Şimdi çok rahat nefes alıyorum. Sağ olsunlar doktorlarım. Göksel hocama ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bana çok baktı. Şimdilik iyiyim diye konuştu. (DHA)