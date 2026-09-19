Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Tekirdağ'da 4 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Bey gözaltına alındı.