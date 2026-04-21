"Kaset kumpası" davasının sanıklarından, firari eski emniyet müdürü yakalandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve MHP'li yöneticilere yönelik "kaset kumpası" davasının sanıklarından, FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Hayati Başdağ yakalandı. Başdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Hayati Başdağ, 'kaset kumpası' davasının sanıklarından biri olarak yakalandı ve tutuklandı.
  • Hayati Başdağ hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' suçlarından aranma kararı bulunuyor.
  • Hayati Başdağ, FETÖ'nün 'yasa dışı dinleme ve casusluk', 'Tahşiyecilere kumpas' ve 'kaset kumpası' gibi davaların sanıkları arasında yer alıyor.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

?İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmada, FETÖ davaları kapsamında aranan eski emniyet müdürü Hayati Başdağ'ın, Fatih'te olduğu tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonda yakalanan Başdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve 2014 yılında tutuklanan Başdağ'ın, 2020'de tahliye edildiği öğrenildi. Başdağ hakkında Ankara 14. Ağır Ceza, İstanbul 14. Ağır Ceza ve İstanbul 65. Asliye Ceza mahkemelerince "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" suçlarından aranma kararı olduğu öğrenildi.

"KASET KUMPASI" DAVASININ SANIKLARINDAN

FETÖ'nün kripto haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen Başdağ'ın, örgütün Polis Akademisindeki sözde yapılanması içerisinde organizasyonlara katıldığı, örgütün elebaşı tarafından verilen rütbe organizasyonunda "Fetullah Gülen'den rütbe alan şahıs" olduğu şeklinde hakkında beyan bulunduğu belirlendi.

Hayati Başdağ, FETÖ'nün "yasa dışı dinleme ve casusluk", "Tahşiyecilere kumpas", eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilere yönelik "kaset kumpası" gibi birçok davanın sanıkları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA
Yorumlar (1)

aykut.mcse:

Bunlar özel değil, genel genel diye nara atana da bir şeyler yapılacak mı?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

