Kasapoğlu: 'İyilik Şampiyonası bir iş birliğinden öte bir gönül birliğidir"
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Toplantının yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar İstiklal Marşı'nın okunması Tanıtım filminin izlenmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde...
ANKARA (AA) - Toplantının yapıldığı salon
Salonda bulunan katılımcılar
İstiklal Marşı'nın okunması
Tanıtım filminin izlenmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtım toplantısında konuştu. (1)
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel