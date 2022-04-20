Kasapoğlu: 'İyilik Şampiyonası bir iş birliğinden öte bir gönül birliğidir" - Haberler

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Kasapoğlu: 'İyilik Şampiyonası bir iş birliğinden öte bir gönül birliğidir"

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Toplantının yapıldığı salon Salonda bulunan katılımcılar İstiklal Marşı'nın okunması Tanıtım filminin izlenmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde...

ANKARA (AA) - Toplantının yapıldığı salon

Salonda bulunan katılımcılar

İstiklal Marşı'nın okunması

Tanıtım filminin izlenmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtım toplantısında konuştu. (1)

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, İstiklal Marşı, Ankara, İyilik, Güncel, Haberler

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