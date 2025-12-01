TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Engelli bireylerin sorunları sadece bir komisyon konusu değil. Sadece bir bakanlık, kurumların, STK'ların konusu değil, topyekün ülke konusu" dedi.

Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan engelli bireylerin karşılaştığı sorunları tespit etmek, bu sorunlara ilişkin kalıcı ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'nda kurulan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, istişare toplantısı ve çalışma ziyareti programı kapsamında İzmir'e geldi. TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve komisyon üyeleri ilk ziyaretlerini Ege Üniversitesi (EÜ) Engelli Çocuklar Rehabilitasyon ve Eğitim Parkı Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne yaptı. Merkezde düzenlenen toplantıya Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Devrim Bozkurt, öğretim üyeleri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Komisyon, toplantıda engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

'ENGELLİ BİREYLERİN SORUNLARI SADECE KOMİSYON DEĞİL, ÜLKENİN KONUSU'

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu buradaki konuşmasında, "Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu olarak sahada bizzat tüm taraftarlar konuşan, dertleşen hem sorunların tespiti noktasında hem güzel uygulamaların bilinmesi, tanıtılması noktasında faaliyetler gösteriyoruz. Üniversite, akademi bizim için çok önemli bir paydaş. Burada da güzel çalışmalar olduğunu haber aldık. O yüzden bu özel çalışmalarda gayreti olan tüm akademisyenlerimizi ve öğrenci arkadaşlarımızı gönülden kutluyoruz. Engelli bireylerin sorunları sadece bir komisyon konusu değil. Sadece bir bakanlık, kurumların, STK'ların konusu değil, topyekün ülke konusu. Tüm toplumu, 86 milyonu ilgilendiren bir konu. O yüzden akademisiyle, özel sektörüyle, kamusuyla, sivil toplumuyla bu konu hepimizin duyarlılığı ve bilinci noktasında daha güçlü olmamız gereken bir konu. O nedenle iş birliklerimiz devam edecek. Bir yanda gördüğümüz aksaklıkları çözümü noktasında çalışmaya devam ederken, diğer yandan da özellikle çok özel, güzel işleyen uygulama örnekleri var. Bir tanesini dün Manisa'da tespit ettik. Organize sanayi bünyesinde kurulan ZEKİ Yaşam Merkezi bunlardan biri. Bu konu sanayisiyle, akademisiyle, eğitim camiasıyla, sağlığıyla herkes için bir ödev, sorumluluk. Ege Üniversitesi ülkemizin çok özgün, başarılı eğitim kurumlarından bir tanesi. Bu çalışmaların hem üniversitemizde ve İzmir'de artarak, güçlenerek devam etmesini diliyorum" dedi.

'MASADA DEĞİL SAHADAYIZ'

Ardından komisyon Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Masada değil, sahadayız. 81 ildeki konuların, sorunların, güzel uygulamaların tespiti, her alanda fotoğrafın tümüne yönelik çalışıyoruz. Amacımız bireylerin eğitimiyle, sağlığıyla, sporuyla, istihdamıyla her alanda var olması, erişilebilirliğin sağlanması. O nedenle tüm alanlardaki bu iş birliğini daha yukarılara taşımak temel gayretimiz. Bu gayret çerçevesinde de herkesi dinlemek, ortak aklı güçlendirmek için bugün Ege'de 8 ili İzmir'de bir araya getiriyoruz. Yerel yönetim, sivil toplum, kamu kurumları herkes bir arada bu konuda yaşananların sorunlarıyla iyi uygulamalarıyla ortaya koyuyor. Bu çerçevede de komisyon olarak sorunlara yönelik çözüm öneriyoruz. Bu süreçlerin yaşayanları olarak bireyleri, aileleriyle, paydaşlarıyla konuyu tüm yönleriyle değerlendirmek hem de çözüm önerilerini getirmek bu süreçlerin önemli bir aşaması. Bu çerçevede komisyon olarak iş birliklerinin geliştirilmesi, bilincin ve duyarlılığın artırılması noktasında hem diyaloglarımızı güçlendiriyoruz hem de bunları komisyon raporumuzda çalışmaların sonunda en güçlü şekilde ifade edeceğiz. Asıl olan bilincin, duyarlılığın geliştirilmesi" diye konuştu.

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu okulda öğrencilerimizin bir aktör olarak hayata katılımını hem de ortaya konulan bir rehabilitasyon gayretini görüyoruz. Öğrencilerimizin metal çalışmalarından, seramik üretimine, peyzaja, bitkiye, tarım üretimine, gastronomiye, müziğe her alanda gayreti var. Amacımız bu gayretleri çoğaltmak. Bu bilinçle, duyarlılıkla inanıyorum ki bu gayretler çoğalacak. Özellikle İzmir'de eksikliğini gördüğümüz bir konu, dün Manisa Organize Sanayi'nin başlatmış olduğu ZEKİ Yaşam Merkezi projesi. Eğitim süreci sonrası istihdamı ve bununla birlikte hayatın tüm yönlerinde var olan engelli bireyleri ortaya koyması açısından çok önemli bir proje. Bu projenin de İzmir'de var olması yönünde İzmir'deki ticaret odasıyla hem diğer ekonomi noktasında aktör olan sivil toplum örgütleriyle paydaşlara da bu konuyu masaya yatıracağız. Yerel yönetimiyle, sivil toplumuyla, kamusuyla, özel sektörüyle inanıyorum ki İzmir'deki bu çıtayı da birlikte yükselteceğiz."