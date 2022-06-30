Kasapoğlu: "Dijital dünya, pek çok yeniliği getirmekle birlikte, maalesef tüm dünyada bir dil erozyonuna sebep oldu" - Haberler

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Kasapoğlu: "Dijital dünya, pek çok yeniliği getirmekle birlikte, maalesef tüm dünyada bir dil erozyonuna sebep oldu"

AA - Alican Ocak - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Şiir ve müzik dinletisi Ödül Töreni ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Gençler Arası Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Şiir ve müzik dinletisi

Ödül Töreni ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Gençler Arası Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. (3)

AA / Alican Ocak - Güncel

Mehmet Kasapoğlu Güncel Haberler

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