Kasapoğlu: "Dijital dünya, pek çok yeniliği getirmekle birlikte, maalesef tüm dünyada bir dil erozyonuna sebep oldu"
AA - Alican Ocak - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Şiir ve müzik dinletisi Ödül Töreni ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Gençler Arası Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Şiir ve müzik dinletisi
Ödül Töreni ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Gençler Arası Öykü Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. (3)
AA / Alican Ocak - Güncel