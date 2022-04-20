Kasapoğlu: "81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek"
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle selfi fotoğraf çekiminden görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş...
ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden görüntüler
Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle selfi fotoğraf çekiminden görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtım toplantısında konuştu. (3)
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel