Kasapoğlu: "81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek" - Haberler

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Kasapoğlu: "81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek"

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle selfi fotoğraf çekiminden görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş...

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden görüntüler

Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle selfi fotoğraf çekiminden görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtım toplantısında konuştu. (3)

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

Mehmet Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi, Ankara, İyilik, Güncel, Haberler

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