Evli çiftin ölümünde yeni detay; şüpheliler altın dişleri bile sökmüşler
Muğla'nın Yatağan ilçesinde hayatını kaybeden çiftin yangınına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda, 4 kişi tutuklandı. Çiftin torunu ve üç kişi adli mercilere sevk edildi.
KASAP ÇİFTİNİN ÖLÜMÜNDE 4 TUTUKLAMA
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Nazire Kasap (76) ile eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden çiftin torunu Busenaz Karademir, eşi Kürşat Karademir, Uğur Karahan ile Emre Gümüştekin tutuklandı, Ümit K., ve Selda K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı