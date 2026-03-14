Evli çiftin ölümünde yeni detay; şüpheliler altın dişleri bile sökmüşler

KASAP ÇİFTİNİN ÖLÜMÜNDE 4 TUTUKLAMA

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Nazire Kasap (76) ile eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden çiftin torunu Busenaz Karademir, eşi Kürşat Karademir, Uğur Karahan ile Emre Gümüştekin tutuklandı, Ümit K., ve Selda K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı