'Kasaba Doktoru' 8 Nisan Cuma TRT 1'de başlıyor…

Büyük ilgiyle karşılanan tanıtımları ile şimdiden ekranların yeni fenomeni olacağının sinyallerini veren 'Kasaba Doktoru', usta oyuncularıyla genç ve yetenekli isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

Yolları şehre uzak Uluçınar Hastanesi'nde kesişen üç idealist doktorun öyküsünü anlatacak olan dizinin başrol oyuncularından Deniz Can Aktaş, dizide genç Doktor Ömer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Cesur ve inatçı bir karakter olan Ömer, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar vermiş ve mesleğine duyduğu aşk sayesinde geleceği parlak bir hekim olarak sivrilmiş genç bir doktor. Yaşadığı olaylar neticesinde kendini Uluçınar Hastanesi'nde bulan Ömer, burada aşık olduğu Leyla ve usta cerrah Hakan ile birlikte hayatını tümüyle değiştirecek bir hikayeye dahil olacak.

'Kasaba Doktoru'nun zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

'Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

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