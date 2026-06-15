Kaş'ta seranın içine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde bir otomobilin devrilerek naylon seraya girmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araçta ve serada hasar oluştu.
Antalya'nın Kaş ilçesinde seraya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İ.E.Ü. idaresindeki 42 BTC 28 plakalı otomobil, Seydikemer-Kaş yolu Kınık Mahallesi'nde devrilerek naylon seranın içine girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Ü. ve M.H.Ü. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Serada ve araçta da hasar oluştu.
Kaynak: AA / Talip Demirci