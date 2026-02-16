Haberler

Antalya'da ormanlık alandaki kurt görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanda kesim yapan işçiler, dinlenirken yanlarına yaklaşan bir kurtun videosunu çekti. Kurt, çevreyi kontrol ettikten sonra uzaklaştı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan işçiler, yanlarına yaklaşan kurdu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Akörü Mahallesi'ndeki ormanda kesim yapan işçiler, dinlendikleri sırada çalılıklardan bir ses geldiğini duydu. Sesin geldiği yöne bakan işçiler, yanlarına büyük bir kurdun yaklaştığını gördü.

Kurt, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra bir dal parçasını ağzına alarak uzaklaştı.

İşçilerden biri, yaşananları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
