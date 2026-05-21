Kaş'ta Kafe ve Restoranlara Sigara Denetimi
Antalya'nın Kaş ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yapıldı. Kapalı alanlarda sigara kullanımının önlenmesi ve dumansız hava sahasının korunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, işletme sahipleri ve vatandaşlar bilgilendirilirken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
İlçe Sağlık Müdürü Tuğçe Akçakaya ile İlçe Emniyet Müdürü Suat Kutbay'ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde kapalı alanlarda sigara kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
İşletme sahiplerinin ve vatandaşların da bilgilendirildiği denetimlerde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Talip Demirci