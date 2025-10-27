Haberler

Kaş'ta Güvenli Sürüş Etkinliği Düzenlendi

Kaş'ta Güvenli Sürüş Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaş ilçesinde, 'Cumhuriyet Yolunda Kaskımla Güvenli Sürüş' etkinliği kapsamında trafik eğitimi verildi. Jandarma tarafından motosiklet sürücüleri için koruyucu ekipmanların önemi vurgulandı.

Kaş ilçesinde "Cumhuriyet Yolunda Kaskımla Güvenli Sürüş" adı verilen etkin gerçekleştirildi.

Kalkan Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlik kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına ait trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracında, öğrencilere ve vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

Etkinlikte jandarma ekiplerince ayrıca motosiklet sürücüleri koruyucu başlık ve kıyafetin önemi hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğe katılan Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, motosiklet sürücülerinin güvenliği için bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kask takımının önemine de dikkati çektiklerini belirten Kumbasar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

İslamlar Mahalle Muhtarı Şükran Ustali da ilçede görev yapan 54 muhtarın da etkinliğe katıldığını söyledi.

Etkinliğe Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan ve ilçe protokolü de katıldı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.