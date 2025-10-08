Haberler

Kaş'ta Gökkuşağı Güzelliği


Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından oluşan gökkuşağı, rengarenk görüntüsüyle dikkat çekti. Özellikle Gökseki Mahallesi'nde izlenebilen bu doğa olayı, hem yerli halkı hem de turistleri büyüledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından gökkuşağı oluştu.

Rengarenk görüntüsüyle Kaş semalarını süsleyen doğa olayı, ilçenin birçok noktasından net bir şekilde izlendi.

Özellikle Gökseki Mahallesi ve çevresinde ortaya çıkan manzara, yerli halkın ve turistlerin ilgisini çekti.

Vatandaşlar, gökkuşağının oluşturduğu büyüleyici manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
