Kaş'ta 100 Yıllık Şeker Dağıtma Geleneği Canlı Tutuluyor

Kaş'ta 100 Yıllık Şeker Dağıtma Geleneği Canlı Tutuluyor
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki Sütleğen Mahallesi'nde arife günlerine özgü 'şeker dağıtma' geleneği ile çocuklara şeker, çikolata ve harçlık dağıtıldı. Mahalle sakinleri, çocuklarla bayramlaşarak geleneksel bir şenlik havası oluşturdu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 1 asırdır yaşatılan arife günlerine özgü "şeker dağıtma" geleneği kapsamında çocuklara şeker, çikolata ve harçlık dağıtıldı.

Yaklaşık 1000 kişinin yaşadığı Sütleğen Mahallesi'nde, "şeker dağıtma" adı verilen gelenek kapsamında vatandaşlar mahalle meydanında bir araya geldi.

Sıraya dizilen çocuklarla bayramlaşan mahalle sakinleri onlara şeker, çikolata ve harçlık dağıttı.

Esnaf Mehmet Alıcı, mahalledeki çocukların şeker dağıtma geleneğiyle büyüdüğünü söyledi. Alıcı, arife günü her evden çocukların şekerleri koymak için ellerindeki poşetlerle meydana geldiğini, burada adeta bir şenlik havasının yaşandığını dile getirdi.

Şeker dağıtılan çocuklardan Buğrahan Mucurluoğlu, bayramın gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
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