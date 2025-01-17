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Kas Hastası Miniğe Karnesi Evinde Takdim Edildi

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Düzce'de kas hastası ortaokul öğrencisi Ahmet Arif Aman'ın karnesi, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından evinde takdim edildi. Vali, öğrenciye azmi ve başarısından dolayı tebrik ederek hediye verdi.

Kas hastası miniğin karnesi evine gitti

DÜZCE - Düzce'de kas hastası ortaokul öğrencisi Ahmet Arif Aman'ın karnesi, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından evinde takdim edildi.

Düzce'nin Kasım Aktaş Ortaokulu'nda eğitim gören 12 yaşındaki Ahmet Arif Aman, sağlık sorunları nedeniyle karnesini almak için okula gidemedi. Bunun üzerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Ahmet Arif'i evinde ziyaret ederek yarıyıl karnesini kendisine teslim etti.

Vali Aslan, Ahmet Arif'i azmi ve başarısından dolayı tebrik ederek hediye verdi. Ziyaret sırasında Vali Aslan, "Çok başarılı bir öğrencisin. Çalışkanlığının farkındayız. Aslan parçam, inşallah yıl sonunda karneni okulda takdim ederiz. Seni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Arif ve ailesi, Vali Aslan'a teşekkür etti.

Kas Hastası Miniğe Karnesi Evinde Takdim Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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